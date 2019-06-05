الرئيس السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد بعيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم الثلاثاء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للإمارات والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس السيسي على التهنئة الكريمة، متمنيًا له ولمصر كل الازدهار والرخاء.