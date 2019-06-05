ننشر أماكن ساحات صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، ما يقرب من ستة آلاف ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بجميع محافظات الجمهورية.

وحذرت وزارة الأوقاف، من محاولة استخدام الساحات في الدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات التهنئة الشخصية، أو إقامة صلاة العيد في غير الساحات المعتمدة.

وخصصت وزارة الأوقاف عددا من الساحات بالمحافظات كالتالي:

القاهرة 483

الجيزة 469

القليوبية 443

الأسكندرية 529

البحيرة 354

مطروح 83

المنوفية 326

الغربية 360

كفر الشيخ 357

الشرقية 432

الدقهلية 508

دمياط 66

السويس 63

الإسماعيلية 62

بورسعيد 9

شمال سيناء 24

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جنوب سيناء 73

الفيوم 168

بني سويف 140

المنيا 167

أسيوط 122

سوهاج 207

قنا 98

الأقصر 43

أسوان 95

الوادي الجديد 72

البحر الأحمر 110

وينشر الخليج 365 أبرز أسماء وأماكن ساحات العيد بالقاهرة والمحافظات وهي كالتالي:

خصصت مديرية أوقاف القاهرة عددا من الساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك أبرزها "مسجد عمر بن العاص بمنطقة مصر القديمة، وعابدين، ومسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وساحة مسجد النور بالعباسية، ومسجد الإمام الحسين، ومسجد السيدة نفسية، ومسجد السيدة زينب، ومسجد الصديق بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة، ومسجد السلطان حسن، ومسجد العريفي بالنزهة الجديدة، ومسجد بلال بالمقطم، ومسجد يوسف الصحابي بميدان الحجاز".

وخصصت مديرية أوقاف الجيزة ساحات أبرزها " مسجد الاستقامة، والساحة المجاورة له ومسجد السلام بالهرم ومسجد الحصري بـ6 اكتوبر، ومسجد أسد بن فرات بالدقى، ومسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية، ومسجد عماد راغب، ومسجد الطحاوى، ومسجد الفرقان"

وخصصت مديرية أوقاف الأسكندرية 529 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك أبرزها "مسجد القائد ابراهيم بمحطة الرمل، ومسجد المرسى ابو العباسى بحي بحري، ومسجد القريري بحي العجمى ، ومسجد المعمورة الشاطىء".

وخصصت مديرية أوقاف الأقصر 46 ساعة لأداء صلاة عيد الفطر أبرزها (ساحة مركز شباب الشغب، وساحة النور المحمدي بالدبابية، وساحة أبو فرغلي بالحميدات وساحة الرحمن بتوماس، وساحة السادة الأدارسة بالدير شرق، وساحة آل البيت بالحليلة، وساحة مركز شباب زرنيخ، وساحة المدينة المنورة بالمحلة، وساحة ملعب الشبان المسلمين بجوار خزان إسنا، ساحة غرب كوبرى المحاميد بحري، ساحة مركز شباب الرياينة، أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات، السوق بأرمنت الحيط، أمام كوبرى الرزيقات بحرى، مركز شباب المحاميد قبلى، ساحة مركز شباب المحاميد، ساحة بلال بن رباح بجوار شرطة نقطة المطاعنة بأصفون، وساحة شارع البحر بجزيرة النمسا، وساحة مسجد الحج النوبي بعزبة على بدر، وساحة السيدة زينب بحاجر كومير، وساحة بجوار السنترال القديم ببندر إسنا، وساحة السيدة بمنطقة المساوية بالنمسا، ساحة مسجد علي عبد الحليم، ساحة الملعب الخماسي بالعديسات قبلي، ساحة السيدة زينب بالمساوية).

وخصصت مديرية أوقاف دمياط عددا من الساحات لأداء صلاة عيد الفطر أبرزها، " ميدان الساعة والخلاء المجاور لمسجد دعوة الحق، والخلاء المجاور لمسجد المظلوم، وفناء مركز الشباب بعزبة البرج، وأرض ملعب كرة القدم بالشيخ ضرغام وأرض ملعب كرة القدم بغيط النصارى، والخلاء المجاور لصيدلية الخليفة بالبصارطة، والخلاء المجاور لمسجد النور بأولاد حمام، والخلاء المجاور لمسجد النور بشطا، وخلاء مركز شباب الحرية بالبصارطة، وساحة استاد رأس البر، وخلاء مركز شباب طبل، وفناء مسجد الرحمة برأس البر، وفناء مسجد الرحمة بالعنانية، وخلاء أرض عيسى البصارطة، ومنطقة المثلث بعزبة البرج، ومركز شباب عزبة البط بالعنانية والخلاء المجاور لمسجد الهدي النبوي بالشعراء والخلاء المجاور لمسجد الرحمة بالرحامنة".

من جانبه، قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن وزارة الأوقاف لن تسمح بإقامة صلاة العيد خارج الساحات المعتمدة.

زأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، أنه تم التنبيه على مديري المديريات بمتابعة ساحات العيد أولا بأول، والتأكد من تواجد الإمامين الأساسي والاحتياطي، والالتزام بنص خطبة عيد الفطر.

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