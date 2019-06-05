الأحد.. الفنون التشكيلية تعقد مؤتمرًا صحفيًا لبينالي القاهرة الدولي الـ13

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تعقد اللجنة المنظمة لبينالي القاهرة الدولي الـ13، مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد القادم، في تمام السادسة مساءً بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور وزيرة الثقافة، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس البينالي، والفنان إيهاب اللبان القوميسير العام، للحديث عن هذه الدورة المرتقبة وأهمية عودة البينالي مرة أخرى بعد غياب دام أكثر من 8 سنوات.

وحسب بيان، اليوم، توفر اللجنة المنظمة ملفًا صحفيًا باللغتين العربية والإنجليزية للصحفيين والإعلاميين بكل البيانات والإحصاءات الخاصة بهذه الدورة وبالدورات السابقة، كما سيتم الكشف عن كواليس الإعداد والتنظيم والمجهود الذي بُذل من أجل عودة البينالي.

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وتضم اللجنة المنظمة بجانب رئيس البينالي والقوميسير العام كلًا من الدكتور جمال لمعي، الدكتور حازم طه حسين، الدكتور خالد حافظ، الفنان ناجي فريد، الدكتور ياسر مُنجي، أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون.

يُشارك في هذه الدورة 80 فنانًا يمثلون 50 دولة، وتحل أعمال الفنان الفرنسي جيرار جاروست كضيف شرفي للبينالي في إطار احتفاء وزارة الثقافة بعام مصر - فرنسا 2019.

​ويُمثل مصر في هذه الدورة سبعة فنانين هم (أحمد بدوي، أحمد قاسم، حازم المستكاوي، رضا عبدالرحمن، عصام درويش، مروة عادل، يوسف نبيل)، وسوف تستضيف فعاليات البينالي التي تنطلق في السابعة من مساء يوم الإثنين 10 يونيو 2019 ولمدة شهرين قاعات قصر الفنون، ومتحف الفن المصري الحديث، ومجمع الفنون (قصر عائشة فهمي).