"مفيش 100% تاني".. 28 رسالة لوزير التعليم بشأن نظام الثانوية المعدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

عقد وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا، أمس الاثنين؛ لكشف تفاصيل الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي.

وأكد الوزير، أن الوزارة مستمرة في استكمال نظام التقييم الجديد، القائم على قياس مهارات الفهم، وليس الحفظ، كما كان في الماضي، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على استكمال هذا النظام لإخراج جيل يحمل مهارات سوق العمل الجديد.

ويرصد الخليج 365 خلال السطور التالية، أبرز سائل وزير التربية خلال المؤتمر الصحفي في السطور التالية:

1. كل ما نفعله لتطوير النظام معلن ووثيقة اتفاقنا مع البنك الدولي ومؤسسة الجايكا متاحة عبر الانترنت اطلعوا عليها.

2. وفينا بكل وعودنا، وطبقنا نظام التعليم الجديد على رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وجهزنا المدارس الثانوية تكنولوجيًا، ووزعنا أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي.

3. الدول التي تعمل معنا في تطوير منظومة التعليم تشيد بتجربتنا.

4. سفيرة فنلندا بالقاهرة أكدت عدم تمكنهم من تطبيق الامتحانات الإلكترونية رغم أن المنظومة لديهم بها 100 ألف طالب فقط، أما نحن لدينا 400 ألف طالب بالصف الأول الثانوي فقط، وما وصلنا إليه إنجاز.

5. كتاب المدرسة غير كافي لتطبيق الفكر الجدي بالمرحلة الثانوية، لذا أتحنا محتوى إضافي على بنك المعرفة لمساعدة الطلاب على الفهم، بالتعاون مع الشركات العالمية في مجال التعليم مثل: ديسكفري وبريتانيكا وغيرها.

6. طبعنا الكتاب الورقي للطلاب خلال الفصل الدراسي الماضي لطمأنة المتخوفين من التجربة.

7. لن نطبع كتب الصف الأول الثانوي خلال الأعوام المقبلة لأنها أصبحت متاحة على بنك المعرفة ونوفر هذا الجزء من الميزانية.

8. لا يوجد ما يسمى بتأليف منهج جديد لصف دراسي واحد، فالمناهج تبنى من أسفل للأعلى.

9. تطوير منهج الصف الأول الثانوي في خطتنا في إطار نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0".

10. نسعى للإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد على الصفوف المختلفة ليصل للصف الأول الثانوي في أقرب وقت.

11. اعتمدنا في تأليف المحتوى الإضافي على بنك المعرفة على مخرجات التعلم بالمناهج الموجودة حاليًا والتي تعد مناسبة.

12. المحتوى الإضافي على بنك المعرفة متاح باللغة العربية والانجليزي، ونعمل على الترجمة للفرنسية.

Advertisements

13. نعد محتوى إضافي للصف الثاني الثانوي على بنك المعرفة.

14. تابعنا كل المشكلات التي واجهت طلاب الصف الأول الثانوي خلال الامتحان الإلكترني ونعمل على حلها.

15. العام المقبل سيكون هناك قلم إلكتروني جديد لطلاب للكتابة على "التابلت" بعد شكاوى الطلاب، ونراعي تدريب الطلاب ومعلميهم.

16. لدينا 150 مليون سؤال يجري تصحيحهم إلكترونيًا.

17. أداء الطلاب في الامتحانات الإلكترونية فوق المتوقع.

18. الأسئلة التي جاءت للطلاب ليست تعجيزية ولا من خارج المنهج ولكنها من خارج الكتاب المدرسي وهذا مقصود.

19. لا يجب أن يعرف الطالب الامتحان أو يتوقعه أو يكون رأى الأسئلة من قبل هذه الطريقة في التعليم خاطئة.

20. التغيير لا يروق لمعلمي الدروس الخصوصية ودور نشر الكتب الخارجية لذا لا ينفكوا عن مهاجمتنا.

21. المدارس الثانوية الآن أصبحت مراكز للامتحانات الإلكترونية، بما يتوفر فيها من بنية تكنولوجية، فأصبح لدينا 2000 مركز امتحانات يمكن استخدامهم في أغراض كثيرة.

22. الامتحان دون إنترنت إحدى الآليات التي نعتمد عليها في التعليم الإلكتروني، ولدينا آليات أخرى.

23. كلمة "قفلت الامتحان" لن يكون لها وجود بعد الآن، ولن يحصل طالب على 100% مرة أخرى، وقد يحصل الأول على الجمهورية على نسب 80% ويلتحق بها بكلية الطب.

24. اختلاف المجموع بسبب تعديل نظام التقييم، لن يؤثر على تنسيق القبول بالجامعات.

25. جوهر التعديل في المرحلة الثانوية هو تغيير نظام التقييم وليس دمج التكنولوجيا.

26. نعقد مؤتمرًا بعد العيد لإعلان نتائج الصف الأول الثانوي.

27. الرئيس يحفظ كل تفاصيل نظام التعليم الجديد والثانوية المعدل ويتابعها باستمرار.

28. "كان نفسنا ناخد إجازة العيد بس نصيبنا السنة دي كلها تكون شغل".