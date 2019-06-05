الرئيس السيسي يهنئ الملك سلمان هاتفيًا بحلول عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الثلاثاء مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار.
ومن جانبه، أعرب العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس السيسي وتمنياته لمصر حكومة وشعبا بكل الخير والازدهار والتقدم .
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