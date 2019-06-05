الرئيس السيسي يهنئ نظيره العراقي بحلول عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم الثلاثاء، مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان للرئيس السيسي وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعبًا.