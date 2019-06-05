أخبار مصر | انتظام عمل المخابز اليوم لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظام عمل المخابز اليوم لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمل المخابز البلدية فى مختلف المحافظات اليوم الأربعاء وطوال أيام عيد الفطر المبارك، لاستمرار إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم زيادة كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية في كل المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، وتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التى كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة.