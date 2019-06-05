المرور: فتح طريق رأس غارب - الشيخ فضل بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، فتح طريق رأس غارب - الشيخ فضل بمحافظة البحر الأحمر، بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات المرورية. Advertisements وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم، وسط تمركز الخدمات بالطريق، لحين إعادة الفتح مرة اخرى بعد تحسن الرؤية أمام حركة السيارات.

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