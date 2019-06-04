شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم ومدير الأمن يتفقدان حريقًا شب في 4 مزارع ماشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، واللواء خالد شلبي، مدير الأمن، بتفقد آثار الحريق الذي اندلع ب 4 مزارع ماشية بعزبة الخزان التابعة لقرية كفر محفوظ بمركز طامية وأسفر عن مصرع 3 أشخاص ونفوق 136 رأس ماشية للوقوف على حجم الخسائر الناتجة عن الحريق بحضور اللواء جمال ارئيس مركز ومدينة طامية لتفقد عنابر المزرعة

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كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمزرعة ماشية بعزبة الخزان التابعة لقرية دار السلام بمركز طامية ملك سيد معوض رشوان.

انتقل إلى موقع البلاغ 10 سيارات إطفاء وقوات النظامية والبحثية بمركز شرطة طامية، وسيارات الإسعاف وتمكنت من السيطرة على الحريق وتبين أن الحريق نشب ب 4 حظائر مواشي كبيرة بملحقاتها مشيدة في محيط 5 أفدنة الأولى ملك المواطن محمد أحمد يوسف 55 سنة فلاح والثانية ملك المواطن سيد معوض رشوان 60 سنة والثالثة ملك ايمن محمد عبدالهادى 42 سنة فلاح والرابعة ملك المواطن جميل حسنى كامل 40 سنة فلاح وجميعهم مقيمون بذات الناحية.

وأسفر الحريق عن مصرع كل من كريم طارق حسين 19 سنة طالب ،رزق محمد عشري 27 سنة فلاح ،احمد شعبان كامل 19 سنة عامل على إثر إصابتهما بحروق من الدرجة الثالثة كما أصيب 4 آخرين ونفوق 136 رأس ماشية واحتراق كمية من أغذية المواشي وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى من مولد كهربائي خاص بالحظيرة الأولى وامتدت النيران إلى باقي الحظائر نتيجة تطاير القش المشتعل بفعل الرياح وبسؤال مالكي الحظائر أكدوا مضمون الفحص ولم يتهموا أحد بالتسبب في حدوث الحريق وقدرت الخسائر المادية بحوالي 4 مليون جنيه تحرر محضر رقم 2494 إداري مركز طامية لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثث.