شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق سفاجا- قنا بسبب عاصفة ترابية شديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة البحر الأحمر إغلاق طريق «سفاجا- قنا»، وذلك بعد تعرضه لعاصفة ترابية.

كانت محافظة البحر الأحمر قد تعرضت لعاصفة ترابية مفاجئة شملت مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا.

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وأهاب اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بالمواطنين والسائقين على الطرق بأخذ الحيطة وتوخي الحذر، كما أصدر المحافظ تعليماته إلى كل الجهات المعنية بالتنسيق بينها والاستعداد التام حيال هذا الأمر.

كانت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب قد أعلنت، مساء الثلاثاء، إغلاق طرق رأس غارب- الزعفرانة، ورأس غارب- الشيخ فضل، ورأس غارب- الغردقة، بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض المنطقة لعاصفة ترابية شديدة، وتم وقف الحركة المرورية على الطرق لحين التحسن في الأحوال الجوية.

وناشدت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب السائقين توخي الحذر والالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية.