شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي للتهنئة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا بسمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للإمارات والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن الشكر والامتنان للرئيس السيسي متمنيًا الخير لمصر.
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