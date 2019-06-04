شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي مهنئًا برهم صالح: أتمنى للعراق الرخاء والأمن والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم، بالرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

وأضاف بسام راضي أن الرئيس العراقي أعرب عن التقدير والامتنان للرئيس السيسي وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومة وشعبًا.