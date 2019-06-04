شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يهنئ الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الشعب المصري والأمة الإسلامية وكل العاملين بالوزارة والسادة الصحفيين والإعلاميين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتمنى أن يعيده الله على الجميع بالخير واليُمن والبركات. وكل عام وأنتم بخير. وزير الآثار يهنئ بالعيد

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