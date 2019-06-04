شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بالملك سلمان لتهنئته بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار.
من جانبه، أعرب العاهل السعودي عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس السيسي وتمنياته لمصر بالخير.
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