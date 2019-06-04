أخبار مصر

الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بملك البحرين لتهنئته بعيد الفطر

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بملك البحرين لتهنئته بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى اتصالًا هاتفيًا، مساء الثلاثاء، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأعرب العاهل البحريني عن خالص تقديره للسيد الرئيس على تهنئته الكريمة، متمنيًا جلالته لمصر، قيادةً وشعبًا، كل الخير والازدهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بملك البحرين لتهنئته بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا