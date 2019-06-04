شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بملك البحرين لتهنئته بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى اتصالًا هاتفيًا، مساء الثلاثاء، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأعرب العاهل البحريني عن خالص تقديره للسيد الرئيس على تهنئته الكريمة، متمنيًا جلالته لمصر، قيادةً وشعبًا، كل الخير والازدهار.