شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ أمير الكويت بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنيًا للشعب الكويتي الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار.