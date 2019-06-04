شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 120 من حفظة القرآن الكريم بقرية غزالة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت قرية غزالة الخيس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، الثلاثاء، حفلًا لتكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد دسوقي باشا أباظة، تحت رعاية فضيلة الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، بحضور الشيخ سعيد الشهيدي، مدير عام أوقاف الشرقية، والشيخ إيهاب عدلي، إمام المسجد، وعمدة القرية.

وقام بإدارة المسابقة الدكتور نبوي السيد، ومحمد عبده جبر، وإبراهيم خاطر بمشاركة عدد من المشايخ والأئمة ولفيف من أهالي القرية.

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بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للشيخ سعيد الشهيدي، مدير عام بالأوقاف، تحدث فيها عن فضل القرآن الكريم، وحث الوالدين على ضرورة تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم، لما له من فضل كبير قائلًا نجتمع اليوم على مائدة القرآن لنتحلى بخلقه الكريم ونتأسى بأخلاق نبيه الشريف، معربًا عن سعادته بمستوى المتقدمين لاجتياز اختبارات مسابقة القرآن الكريم.

وقال الدكتور نبوي السيد، أحد القائمين على التنظيم، إنه تقدم للمسابقة قرابة الـ ١٠٠٠ متسابق وأقيمت في تسعة مستويات من بينها القرآن الكريم كاملا وثلاثة أرباع القرآن ونصف القرآن وثلث القرآن وربع القرآن.

وفي نهاية الحفل قام الحضور بتكريم ١٢٠ من حفظة القرآن من أبناء القرية والقرى المجاورة بإهدائهم جوائز مالية وعينية، وسط جو مليء بالبهجة والسرور.