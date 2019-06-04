شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يفاجئ منافذ الخدمة الطبية بأولاد صقر ويحيل المتغيبين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، بجولة مفاجئة لمتابعة منافذ الخدمة الطبية بمركز ومدينة أولاد صقر، قام من خلالها بالمرور على وحدة طب الأسرة ببني حسن، والمركز الطبي بأولاد صقر، ومستشفى أولاد صقر المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي، ومستشفي تلراك.

وقرّر وكيل وزارة الصحة إحالة المتغيبين للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية مع التنبيه بتشديد الجزاء، كما تفقد الأقسام الطبية بالمستشفيات مثل الاستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوي، والحضانات، والعناية المركزة، والأشعة، والأقسام الداخلية، وقام بمتابعة انتظام سير العمل بها، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر مختلف فصائل الدم، كما قام بالاطمئنان على المرضى وتهنئتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.