شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تحذر: التشخيص الخاطئ لمعرفة علامات قصور القلب يؤدى للوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت صحيفة The sun البريطانية، فى تقرير لها اليوم ، من تشابه أعراض قصور القلب، والإصابة بالربو، حيث يمكن أن تكون حياة مرضى قصور القلب معرضين للخطر، ويخطئ الأطباء في أعراض الإصابة بالربو.

وقال الخبراء، إن العلامات التى تظهر قد تشبه إلى حد بعيد علامة نوبة الربو، ومع ذلك، هناك اختلافات دقيقة، هناك عدد قليل جدًا من الأطباء يفشلون في تشخيصها.

وأشارت الصحيفة إلى أن فشل القلب، الذي يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه، يؤدى الى الوفاة،حيث يؤدى الى سقوط المزيد من الشباب ضحية.



احذر تشخيص قصور القلب على انه ربو

وقالت الصحيفة، في بريطانيا، يتم نقل أكثر من 100 ألف شخص إلى المستشفى كل عام، بسبب الأزمات القلبية، وأكثر من 900 ألف شخص في بريطانيا يعانون من قصور القلب في الوقت الحالي.

وجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن المزيد من الناس يتوفون من قصور القلب، خاصة أقل من 65 عامًا.

تشخص حالات التشخيص الخاطئ في أن أعراض قصور القلب تشبه أعراض الربو.

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قالت الدكتورة مايا برغش، أخصائية أمراض القلب في مونت سيناي بنيويورك،"يمكن أن يكون قصور القلب حالة قاتلة إذا لم يتم علاجها، مضيفة إن الأعراض تشبه الربو، لكن هناك اختلافات أساسية يجب على الأطباء، والناس، أن يكونا على دراية بها.



التشخيص الخاطىء لقصور القلب يؤدى للوفاة

وأضافت، إن الصفير الذي تعاني منه مع الربو أكثر شيوعًا خلال اليوم، غالبًا ما يكون سببها الطقس أو التمرين، ولكن مع فشل القلب، فإن الصفير يكون أكثر شيوعًا في الليل أثناء الإستلقاء.

أعراض قصور القلب..

ضيق في التنفس، خاصة عند الاستلقاء، التعب والضعف، تورم في الساقين، والكاحلين، والقدمين، نبضات سريعة، أو غير منتظمة، السعال المستمر أو الصفير، ظهور البلغم .

أعراض الربو..

السعال خاصة في الليل، أو أثناء التمرين، أو عند الضحك، صعوبة في التنفس، ضيق في التنفس، الصفير.

وأكدت الصحيفة، أنه في العام الماضي، أصيبت صوفيا سانشيز ، البالغة من العمر 11 عامًا، من ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية ، بتشخيص حالتها بالربو، لكنها سرعان ما مرضت لدرجة أنها لم تستطع النوم دون أن تتم دعوتها أو تتنفس بدون خزان الأكسجين.

ذكرت صحيفة نيويورك بوست، أنه في نهاية الأمر، أجرى الأطباء مزيدًا من الاختبارات، وعلموا أن قلب صوفيا كان يضخ بنسبة 12 % فقط من الفاعلية، وسوف يفشل تمامًا إذا لم تحصل على عملية زرع قلب.

بعد أسبوع واحد من مفاجأة نجم الراب دريك لها في غرفتها بالمستشفى، تم تركيب قلبًا جديدًا واستعادت قدرتها على التنفس بشكل طبيعي مرة أخرى.