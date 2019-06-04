شكرا لقرائتكم خبر عن أين تصلى صلاة العيد.. الإفتاء تحدد أفضل الأماكن وثواب تبادل التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دار الإفتاء المصرية، المكان المناسب لتأدية صلاة عيد الفطر، حيث أكدت أن أداء صلاة العيد تكون فى المسجد إذا اتسع لأعداد المصلين واجتماع الناس فيه، وهو من مقاصد صلاة العيد صار له الفضل على الصلاة خارجه.

وأضافت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه إن لم يكن المسجد يتسع لأعداد المصلين، تكون الصلاة في الخلاء أفضل لهذا المقصد وهو الاجتماع، وتبادل التهنئة، وإظهار الفرح والسرور على الكبير والصغير.

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وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مما أثار حالة من الجدل لتضارب ذلك مع الحسابات الفلكية التى كانت قد أعلنت أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.