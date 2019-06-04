الرئيس السيسي يجرى اتصالاً هاتفياً بالملك سلمان للتهنئة بعيد الفطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم معالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار. من جانبه أعرب العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين عن خالص الامتنان والتقدير لرئيس وتمنياته لمصر حكومة وشعبا بكل الخير والازدهار والتقدم. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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