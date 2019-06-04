شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالًا هاتفياً من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن خالص شكره وامتنانه للأمير صباح الأحمد الصباح متمنياً للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار.

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