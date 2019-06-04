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أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم  اتصالًا هاتفياً من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس أعرب عن خالص شكره وامتنانه للأمير صباح الأحمد الصباح متمنياً للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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