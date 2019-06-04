تعرف على فوائد خط الطوارئ الوقائية 105 * 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولى قطاع الطب الوقائى بالصحة اهتماما كبيرا بالصحة العامة للجمهور منعا لانتقال الأمراض والأوبئة لهم، ما دفعه إلى تخصيص خط ساخن برقم 105 للاستفسار عن جميع الخدمات التى يقدمها الخطاع أو الإبلاغ عن المشاكل الصحية التى تتعلق بعدوى الأمراض . ”الخليج 365” يستعرض تحليلا معلوماتيا حول أهمية وفوائد الخط الساخن 105 . 1- الإبلاغ عن تلوث وفساد الأغذية فى المصانع والمحال التجارية . 2- الاستفسار عن توفير التطعيمات الإجبارية للأطفال حديثى الميلاد. 3- الإبلاغ عن عدوى الأمراض الوبائية فى الجمهورية. Advertisements 4- الاستفسار عن توفير الأمصال الخاصة بالكبار عن السفر للخارج. 5- تقديم كل الاستفسارات حول الطعوم الخاصة بالحج والعمرة. 6- التعرف على عيادات علاج الإيدز وفيرس سى وفيرس بى. 7- الاستفسار عن علاج الجذام. 8- التعرف على عناوين وتليفونات مكاتب الصحة. 9- استخراج شهادات الوفيات والمواليد والتطعيمات. 10- تقديم الدعم الكامل لمرضى الحميات بتعريفهم بأماكن المستشفيات والخدمات المتوفرة لهم.

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