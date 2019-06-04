السيطرة على حريق مصنع في زهراء المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب داخل مصنع بالمنطقة الصناعية في زهراء المعادي.
جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء، اليوم الثلاثاء، والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.
وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا صورا للأدخنة المصاعدة نتيجة الحريق، قبل السيطرة عليه.
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