بالصور| "بطيخ وأرز".. رئيس الوزراء في طابور السوبر ماركت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بملابس كاجوال داخل أحد المولات الشهيرة.

وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الصور التقطها بعض المواطنين لرئيس الوزراء، داخل مول مصر، أثناء تسوقه هو وأسرته، لطلبات البيت.

وأوضح يونس، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، أن هذه المرة الثالثة التي يظهر فيها رئيس الوزراء بملابس كاجوال، كانت المرة الأولى بعد توليه منصب رئاسة الحكومة، خلال تسوقه أيضًا، والمرة الثانية كانت في أسوان، خلال مشاركته في منتدى الشباب العربي الأفريقي.

وقال يونس، إن رئيس الوزراء، يظهر كثيرًا بالكاجوال بصحبة أسرته لكنه يرفض التصوير، مؤكدًا أن الصور اليوم التقطها بعض المواطنين دون علمه.

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