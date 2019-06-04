تفتح 7 صباحًا.. حدائق الحيوان تعلن مفاجآت لزوارها في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جميع حدائق الحيوان بالجيزة والفيوم وبني سويف تستقبل الزوار غدًا، وطوال أيام عيد الفطر من الساعة السابعة صباحًا.

وأوضحت محرز، لمصراوي، الثلاثاء، أن حديقة الجيزة تفتح 9 منافذ؛ للحد من التكدس والازدحام المتوقع خلال أيام العيد، مؤكدة، أن الحديقة أنهت استعداداتها بالتنسيق مع مديرية الجيزة لتوفير الأمن أمام شبابيك التذاكر، وجرى التعاقد مع شركة أمن لتأمين بيوت الحيوانات والزوار بجانب منظومة نظافة على مدار أيام العيد الثلاثة.

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وقال اللواء محمد رجائي، مدير حديقة الجيزة، إن الحديقة زادت الأسهم الإرشادية والخرائط الجديدة للزوار داخل الحديقة، بجانب تجهيز دورات المياه وتوفير مياه شرب نقية ورش الطرق ضد الحشرات.

وأوضح رجائي، أن الحديقة تعرض الولدات الجديدة "أبوعاق"، "بوجا أيلاند"، "كابش أروى"، "البجع"، "الكونغو الأحمر"، والببغاء الرمادي.

وأضاف رجائي، لمصراوي، أن الحديثة زادت من الإثراء البيئي في بيت "النسناس" وجبلاية القرود.