الرئيس السيسي يهنئ ملك البحرين بحلول عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأعرب العاهل البحريني عن خالص تقديره للرئيس السيسي على تهنئته الكريمة، متمنيًا جلالته لمصر، قيادةً وشعبًا، كل الخير والازدهار.