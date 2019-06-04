محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
يشارك نحو (4000) واعظ من وعاظ الأزهر الشريف في أداء صلاة عيد الفطر المبارك غدا الأربعاء في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية ضمن خطة المشاركة المجتمعية الفعالة مع جميع فئات المجتمع المصري في المناسبات الدينية والمجتمعية المتنوعة.
وأكد مجمع البحوث الإسلامية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذه المشاركة تأتي تأكيدًا على الدور التوعوي المهم الذي يقوم به وعاظ الأزهر الشريف من خلال التواجد بين الناس والالتحام المباشر بهم والرد على استفساراتهم وتلبية متطلباتهم المعرفية ومشاركتهم أفراحهم وهمومهم والإحساس بالواقع الذي يعيشونه.
وكان وعاظ الأزهر شاركوا خلال شهر رمضان في الكثير من الملتقيات الفكرية والثقافية والأمسيات الدينية، للاستفادة من هذا الشهر الكريم في دعوة الناس للعودة إلى الأخلاق الحميدة ونبذ مشاعر العنف والكراهية والإخلاص في العمل واستعادة القيم المهجورة في حياتهم، والدعوة إلى صلة الأرحام والإحساس بالآخرين وغرس قيم التكافل والرحمة والمحبة فيما بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر البحوث الإسلامية: 4 آلاف واعظ يشاركون في صلاة العيد غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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