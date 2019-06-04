انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت حرم الرئيس في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "عيد سعيد علينا جميعًا، وكل سنة والشعب المصري بخير وسلامة وصحة وعافية وجعله الله فرحة وسرورا وتراحما وسائر الأخلاق الإنسانية الجميلة فيما بيننا."

Advertisements

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات".

وتابع الرئيس: "أغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجدداً عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري".

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أمس، أن الأربعاء الخامس من مايو لعام 2019 هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.​