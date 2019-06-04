الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشعب المصري، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات".

وتابع الرئيس: "أغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجدداً عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري".

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أمس، أن الأربعاء الخامس من مايو لعام 2019 هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.