​الأوقاف تهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: هنأت وزارة الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، بعيد الفطر المبارك. وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، دعت وزارة الأوقاف الله عز وجل أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسابلاد العالمين، و أن يوفقنا فيه لطاعته وأن يرزقنا القبول، وأن يجعله يوم الجائزة لكل من وفقه سبحانه لصيام الشهر الكريم.

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