الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية تحجب الرؤية في عدة مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات شمال وجوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد، تتعرض لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، الثلاثاء، أن الرؤيا خلال العاصفة تقل عن كيلو متر، محذرا قائدي السيارات على الطرق الخارجية باتخاذ التدابير اللازمة.

وتابع: "حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت اليوم وتستمر على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع، ويمكن أن تتعرض مناطق شمال وجنوب سيناء لعواصف ترابية أخرى ولكنها ستكون أقل حدة من التي اليوم".

وتوقع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، مشيرًا إلى بدء تحسن الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع.

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وأكد أن نشاط الرياح المثيرة للأتربة لن يصل إلى القاهرة الكبرى، وسيظل فقط على مناطق سيناء والبحر الأحمر.

وعن سبب الرياح المثيرة للرمال والأتربة، قال إن مرور مرتفع سيبريا على الصحراء الغربية تسبب في إثارة الرمال والأتربة.

وكانت محافظة البحر الأحمر، تعرضت مساء اليوم، لعواصف ترابية شديدة، تسببت في حجب الرؤية على الطرق الرئيسية.

وأعلنت الإدارةالعامة للمرور، إغلاق الطريق القادم من الزعفرانة اتجاه رأس غارب، بطول ٨٥ كيلومترًا؛ بسبب عاصفة ترابية تعيق حركة السير.