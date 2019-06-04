مصر | القبض على عصابة سرقة الدراجات البخارية أخر أيام رمضان بشبرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عصابة سرقة الدراجات البخارية أخر أيام رمضان بشبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القاء القبض على عصابة سرقة الدرجات البخارية"موتوسيكلات" ذلك أثناء قيامهم بسرقة عدة دراجات، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما وردت معلومات لرجال مباحث شبرا بقيام عناصر خطره بسرقة الدراجات البخارية بدائرة القسم، وعلى الفور قام رئيس مباحث القسم المقدم وائل عبد العزيز رئيس مباحث القسم بتكليف النفيب أحمد عرفة معاون المباحث بجمع المعلومات حول العصابة وتبين بتقنين الإجراءات أنهم العصابة مكونه من 3 أفراد وتمكنت قوات مباحث القسم من القاء القبض على أثنين منهم.

وبمناقشة المتهمين أمام رجال المباحث تبين أنهم سرقوا العديد من الدراجات البخارية كانت أخرهم 2 موتوسيكل وتبين أنهم إعتادوا سرقة الدراجات البخارية وبيعها لجنى المال، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.