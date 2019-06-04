أخبار مصر | برلمانية تنشر صورة لرئيس الوزراء يقف في طابور بأحد المولات بدون حراسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تنشر صورة لرئيس الوزراء يقف في طابور بأحد المولات بدون حراسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت النائب البرلمانية دينا عبد العزيز، صورة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يقف في طابور في أحد المولات.

وتوضح الصورة التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، النائبة عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك"، ليلة عيد الفطر دون أن تكتب أي تعليق عليها، عدم وجود الحراسة الشخصية الخاصة برئيس الوزراء معه في الصورة على الأقل، أثناء وقوفه وسط المواطنين للشراء من أحد المولات.