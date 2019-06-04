شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يبحث استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لتأدية امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى بالشهادة الثانوية العامة، التي ستبدأ 8 يونيو، وتنتهي في 3 يوليو، ويؤديها 19 ألفًا و145 طالبًا وطالبة.

جاء ذلك، اليوم، خلال ترؤس المحافظ لاجتماع موسع بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتبه لمناقشة استعدادات المحافظة وتأمينها لامتحانات الثانوية العامة، بحضور اللواء رأفت الفقي، مساعد مدير أمن سوهاج، والدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وممثلي قطاعي الصحة والكهرباء.

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وأكد محافظ سوهاج- خلال الاجتماع- أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع مراكز وقرى المحافظة، موجهًا بوضع خطة بديلة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، مع استمرار قوته خلال فترة الامتحانات بكل المدارس بجميع المدن والقرى، والعمل على توفير كل سبل الراحة والأمان للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتوفير سيارات إسعاف في محيط اللجان، بالإضافة إلى فرق طبية بجميع اللجان.

من جانبه، قال الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد لجان الامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ 67 لجنة في 67 مدرسة، لافتا إلى أن عدد طلاب الشعبة العلمية الذين سيؤدون الامتحانات هذا العام يبلغ 12 ألفًا و183 طالبا وطالبة، في حين يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 6 آلاف و962 طالبا وطالبة.

وأوضح «شلتوت» أن المديرية ستقوم بإيفاد لجنة مكونة من أعضاء مركز الأسئلة بمحافظة سوهاج والأمن الإداري لتسلّم الأوراق الخاصة بالامتحانات، حيث سيتم نقل الأسئلة من المركز الرئيسي بالقاهرة إلى مركز الأسئلة بسوهاج بطائرة خاصة، على أن يتم توزيع الأسئلة من المركز الرئيسي بالمحافظة إلى باقي اللجان من خلال السيارات اللازمة لنقل الامتحانات التي ستوفرها المديرية.