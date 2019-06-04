شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: عيد سعيد علينا جميعًا وكل سنة والشعب المصري بخير وسلامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنّأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بعيد الفطر، قائلة: «عيد سعيد علينا جميعًا». وكتبت في حسابها على «فيس بوك»: «كل سنة والشعب المصري بخير وسلامة وصحة وعافية، وجعله الله فرحة وسرورًا وتراحمًا وسائر الأخلاق الإنسانية الجميلة فيما بيننا».

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