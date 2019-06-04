شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، قائلًا: «يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات».

وكتب السيسي، في حسابه على «فيس بوك»: «وأغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجددًا عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري».