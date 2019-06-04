شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف ترابية تضرب عددًا من المناطق بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الوادى الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، عواصف ترابية ضربت عددًا من المناطق المتفرقة وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ.

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وقرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبًا للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية.

وأكد الزملوط تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددًا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الري بالمتابعة المستمرة، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.

يذكر أن موجة من العواصف الترابية ضربت، مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من محافظات الصعيد وتسببت في حجب الرؤية على الطرق السريعة وغلق عدد من الطرق، فيما زادت حدتها بالمناطق الجنوبية.