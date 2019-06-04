شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 سنن يجب فعلها قبل الخروج لصلاة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المصريون، غدًا الأربعاء، بعيد الفطر المبارك، وفى إطار ذلك أوضح الأزهر الشريف سنن صلاة عيد الفطر، كانت كالآتى:

1- الفطر قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر بتمرات وترا أو بغيرها.

2- الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من طريق آخر.

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3- الاغتسال، والتجمل، والتطيب، ولبس الجديد أو النظيف من الثياب.

4- صلة الأرحام، والتهنئة، وتفقد المحتاجين، والمصالحة بين المتخاصمين.

5-اللهو والفسحة بما يجوز من المباحات، وإدخال السرور على الأولاد، والتوسيع عليهم بما يستطيع.