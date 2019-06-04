شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 سنن يجب فعلها قبل الخروج لصلاة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المصريون، غدًا الأربعاء، بعيد الفطر المبارك، وفى إطار ذلك أوضح الأزهر الشريف سنن صلاة عيد الفطر، كانت كالآتى:
1- الفطر قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر بتمرات وترا أو بغيرها.
2- الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من طريق آخر.
3- الاغتسال، والتجمل، والتطيب، ولبس الجديد أو النظيف من الثياب.
4- صلة الأرحام، والتهنئة، وتفقد المحتاجين، والمصالحة بين المتخاصمين.
5-اللهو والفسحة بما يجوز من المباحات، وإدخال السرور على الأولاد، والتوسيع عليهم بما يستطيع.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على 5 سنن يجب فعلها قبل الخروج لصلاة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.