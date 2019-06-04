شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد استعداد شرم الشيخ لعيد الفطر ويوزع العيدية على العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، لتفقد استعدادات المدينة لاستقبال وافديها لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

بدأت جولة المحافظ بالمرور على جميع الطرق والميادين الرئيسية بمنطقة نبق وشارع السلام والطرق المتفرعة منه، حيث تقوم المدينة بإجراء أعمال النظافة والدهانات للطرق وأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، بالإضافة لعمليات التشجير مع الاستمرار في الأعمال اليومية للمدينة في آخر آيام الشهر الكريم.

وفاجأ «فودة» العمال، خلال عملهم بتمهيد طريق «نوفوتيل- الماريوت»، حيث يتم إنشاء مشاية سياحية بطول 2 كم، تصل بين أحد كباري شرم الشيخ وطريق السلام، بتوزيع «العيدية» عليهم، مشيدًا بدورهم واصفًا إياهم بالشرفاء الذين يعملون وهم صائمون تحت حر النهار بلا كلل أو ملل.