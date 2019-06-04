شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريقي «رأس غارب- الزعفرانة» والشيخ فضل بسبب عاصفة ترابية شديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق طريقي رأس غارب- الزعفرانة، ورأس غارب- الشيخ فضل، بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض المنطقة لعاصفة ترابية شديدة، وتم وقف الحركة المرورية على الطريق لحين تحسن الأحوال الجوية. وناشدت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب السائقين توخي الحذر والالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية.

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