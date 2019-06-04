شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن سيارات وقطع غيار بقيمة 3.6 مليار جنيه بجمارك الإسكندرية خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة أشرف عبدالعزيز، مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، خلال شهر مايو 2019 عن 7204 سيارات ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة، بقيمة بلغت مليارًا و892 مليونا و808 آلاف و41 جنيهًا.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 120 مليونًا و907 آلاف و41 جنيهًا، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 332 مليونًا و308 آلاف و60 جنيهًا، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونًا و245 ألفًا و587 جنيهًا، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 528 مليونًا و460 ألفًا و688 جنيهًا.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 728 مليونًا و255 ألفًا و117 جنيهًا.

وخلال شهر مايو 2019 أيضًا، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1242 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 937 مليونًا و615 ألفًا و183 جنيهًا.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 26 مليونًا و276 ألفًا و431 جنيهًا، وضريبة القيمة المضافة عنها 134 مليونًا و994 ألفًا و318 جنيهًا، بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالي 161 مليونًا و270 ألفًا و749 جنيهًا .

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 76 مليونًا و26 ألفًا و279 جنيهًا.

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في جانب آخر، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 833 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر مايو 2019 بقيمة بلغت 782 مليونًا و346 ألفًا و783 جنيهًا.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 24 مليونا و939 ألفًا و789 جنيهًا، وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالي 81 مليونًا و123 ألفًا و456 جنيهًا، بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 106 ملايين و63 ألفًا و245 جنيهًا.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 21 مليونًا و520 ألفًا و291 جنيهًا.

وخلال شهر مايو 2019 أيضًا، تم تحصيل مبلغ 173 مليونًا و762 ألفًا و111 جنيهًا رسومًا وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع غيار السيارات .

وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايو لعام 2019 حوالي 3 مليارات و612 مليونًا و770 ألفًا و465 جنيهًا.

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 172 مليونًا و123 ألفًا و261 جنيهًا، وإجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 548 مليونًا و425 ألفًا و834 جنيهًا، ورسم التنمية 75 مليونًا و245 ألفًا و587 جنيهًا، والرسوم والغرامات الأخرى 173 مليونًا و762 ألفًا و111 جنيهًا.

ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو 2019 حوالى 969 مليونًا و556 ألفًا و793 جنيهًا .

كما يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير، خلال شهر مايو 2019، حوالى 825 مليونا و801 ألف و687 جنيها.