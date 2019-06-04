شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال حيوانين نافقين من مياه ترعة البوهية بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشلت رئاسة مركز ومدينة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، بقيادة اللواء خالد إسماعيل محجوب، رئيس المركز، بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى بصدقا وإدارة شؤون البيئة والمتابعة بالوحدة المحلية بالسمارة، اليوم، حيوانين نافقين «حصان وجاموسة» من مياه ترعة البوهية قبل مأخذ محطة مياه الشرب بقرية السمارة.

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واستخدمت رئاسة المركز حفارًا في انتشال الحيوانات النافقة والتخلص منها بالأساليب البيئية السليمة حفاظًا على نظافة البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين.

ودفنتهما اللجنة تحت إشراف الطب البيطري، كما مسحت الترعة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى ملقاة بالمنطقة، وتمت متابعة محطات مياه الشرب من خلال شركة المياه.

وناشد اللواء خالد إسماعيل محجوب المواطنين، خاصة حائزي رؤوس الماشية، عدم رمي النافق منها، لأنها تضر المجتمع وتلوث مياه الشرب التي تؤدى إلى الأمراض وتُعرّض للمساءلة القانونية.

انتشال حيوانات نافقة

انتشال حيوانات نافقة