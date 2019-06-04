شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يفتتح المؤتمر الرابع لخدمة الكنائس القبطية في أوروبا بوادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي، الثلاثاء، بمناسبة افتتاح فعاليات الموتمر الرابع لخدمة الكنائس القبطية في أوروبا والذي يعقد بمركز لوجوس البابوى في وادى النطرون.

ويشارك في المؤتمر الآباء الأساقفة والكهنة وأمناء الخدمة ومجالس الكنائس القبطية الأرثوذكسية في أوروبا.

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وألقى الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، محاضرة اليوم عقب الافتتاح عن «التفكك الأسري» تحت عنوان «النمو في العمل الرعوي».

كما تحدث القمص يوحنا باقي، كاهن كنيسة القديس مرقس الرسول، بمصر الجديدة، عن موضوع «سر الاعتراف».

ويتضمن المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، عددًا من المحاضرات إلى جانب حلقات نقاشية.