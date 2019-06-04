شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حريق فى مصنع بزهراء المعادى.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة على النيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل أحد قراء الخليج 365 مجموعة صورا لحريق فى أحد المصانع بالمنطقة الصناعية فى زهراء المعادى.

وقال القارئ فى رسالته لصحافة المواطن: من الواضح من الأدخنة المتصاعدة أن الحريق ضخم، ولكنه لا يملك أى معلومات عن الحريق.

















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