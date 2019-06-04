شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق الزعفرانة اتجاه راس غارب بسبب عاصفة ترابية منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، طريق الزعفرانة اتجاه راس غارب بطول 85 كليو بسبب رياح محملة بالأتربة أدت الي انعدام الروية. Advertisements وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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