شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق رأس غارب - الشيخ فضل بسبب عاصفة ترابية منعا لوقوع الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، طريق رأس غارب - الشيخ فضل بمحافظة البحر الأحمر، لوجود عاصفة ترابية تعيق حركة السير، منعا لوقوع الحوادث المرورية. Advertisements وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، وسط تمركز الخدمات بالطريق، لحين إعادة الفتح مرة اخرى بعد تحسن الرؤية أمام حركة السيارات.

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