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صور.. المسلمون فى الولايات المتحدة يحتفلون بعيد الفطر المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الجالية الإسلامية بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعيد الفطر المبارك اليوم الثلاثاء، فى تجمع ضم العشرات من أبناء الجالية من مصر وكافة الدول العربية والإسلامية حول العالم، بالإضافة إلى بعض المسلمين الأمريكان، عقب شهر رمضان طالت ساعات صيامه لـ16 ساعة يوميًا.

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وعقب أداء صلاة العيد في مسجد بلال، تم توزيع جوائز على الأطفال والشباب من حفظة القرآن الكريم، وبعد ذلك تناول المحتفلون إفطارًا جماعيًا تضمن مزيج  من الأصناف العربية والأمريكية مثل الفول والفلافل وكحك العيد والكروسون والقهوة والشاي.

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