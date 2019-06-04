"21 ساعة يوميًا".. "المترو" تعلن مواعيد القطارات في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم

كشف مصدر بالشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، عن تكثيف الاستعدادات خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد المصدر لمصراوي، رفع درجة الاستعداد القصوى، وانتشار فرق الصيانة المختلفة لمواجهة الأعطال المفاجئة، بجانب الدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة.

وأضاف المصدر، أن الشركة قررت استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان، ومد ساعات التشغيل بالخطوط الثلاثة طوال إجازة عيد الفطر بواقع 21 ساعة يوميا بدلا من 20 ساعة، ليتواصل العمل حتى الثانية من صباح اليوم التالي.

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وتابع: "استمرار انتشار فرق الإسعاف بالخطوط الثلاثة، والتنسيق والتعاون مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين جميع محطات المترو، وتلقي شكاوى واقتراحات الركاب على الخط الساخن 16048".

ولفت إلى أنه من المقرر أن يتحرك آخر قطار بالخط الأول من محطة المرج الجديدة بالخط الأول في تمام الساعة 12.50 بعد منتصف الليل في اتجاه حلوان، فيما يتحرك آخر قطار من حلوان في تمام الساعة 12.40.

كما يتحرك آخر قطار بالخط الثانى من شبرا الخيمة 1 صباحا باتجاه المنيب والعكس، كما تتحرك آخر رحلة بالخط الثالث من العتبة 1.25 صباحا باتجاه الأهرام فى مصر الجديدة، وآخر رحلة من محطة الأهرام باتجاه العتبة 12.40 بعد منتصف الليل.

كما يلتقي آخر قطار فى الخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا، ويلتقى آخر قطار فى الخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.