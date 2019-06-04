"مصر للطيران" تشارك في معرض أوروبا للشحن الجوي بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

شارك وفد من شركة مصر للطيران للشحن الجوي، برئاسة الطيار باسم جوهر رئيس الشركة، في فعاليات معرض أوروبا للشحن الجوي Air Cargo Europe، المنعقد خلال الفترة ما بين 4 إلى 8 يونيو الجاري، في مركز المعارض بمدينة ميونيخ الألمانية.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تأتي مشاركة الشركة في معرض أوروبا للشحن الجوي، ضمن استراتيجية الشركة في التواصل مع صناع القرار في قطاع الشحن الجوي والاطلاع على آخر المستجدات في صناعة الشحن أوروبيا وعالمية، خاصة في ضوء الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الشركة لتحديث أسطول الشحن الجوي، بعد ضم طائرتي من طراز الايرباص A330 200 حمولة 59 طنا، بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة بضائع، لتنضم لأسطول الشركة لاستيعاب الزيادة في الحركة.

يعتبر معرض أوروبا للشحن الجوي الذي يقام كل عامين أهم معرض للخدمات اللوجستية والنقل وتقنية المعلومات وإدارة التوريد في العالم، ويحظى باهتمام كبير من العاملين في هذه القطاعات ويشكل منصة مثالية لجميع العاملين في قطاع الطيران والشحن للتواصل مع أقرانهم ونظرائهم ومناقشة التحديات الراهنة.